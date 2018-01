Peter Parcek: Everybody Wants to Go To Heaven

CSUN’S PERFORMING ARTS JUST POSTED IT’S 2018 SEASON WHICH INCLUDES JUAN DE MARCOS 01/19, ON THE WATERFRONT 02/24 W/ORCHESTRA MILES ELECTRIC BAND 03/01, CLAYTON-HAMILTON ORCHESTRA

04/10 CECILE MCLORIN SALVANT 04/18-19, TERENCE BLANCHARD 05/01-02, WWW.VALLEYPERFORMINGARTSCENTER.ORG

THE BROAD STAGE’S 2018 SEASON INCLUDES BILL CHARLAP 02/08, RICHARD BONA 03/17 AND THE KLEZMATICS 03/29 GET INFO AT WWW.THEBROADSTAGE.COM

PEPPERDINE HAS A NEW JAZZ SERIES FOR 17-18. IT INCLUDES TOMMY EMMANUEL 01.17-18 INFO AT WWW.ARTS.PEPPERDINE.EDU

CHECK OUT JAZZ ON TV WITH “THE JAZZ CREATIVE”. HERE’S THE LINK: http://www.allmusictelevision.net/#!the-jazz-creative-tv/qu3rp

ON MONDAYS JAZZ IS HELD IN TARZAN WITH CATHY SEGAL-GARCIA. INFO AT WWW.1118DEGREESLA,COM

EVERY TUESDAY-JOHN PISANO’S GUITAR NIGHT IN PASADENA. THIS MONTH’S GUEST LIST INCLUDING BRUCE FORMAN IS AT WWW.THEMIXXPASADENA.COM

JAN 4 & 13 KRIS KRISTOFFERSON COMES TO LA. INFO AT WWW.CANYONCLUB.NET

JAN 5 MELISSA MORGAN SINGS IN BEL AIR. INFO AT WWW.VIBRATOGRILLJAZZ.COM

JAN 5 BRUCE FORMAN BOPS AT THE POTATO. INFO AT WWW.THEBAKEDPOTATO.COM

JAN 5&6 ANDY GARCIA BRINGS CUBANA TO HOLLYWOOD. INFO AT WWW.CATALINAJAZZCLUB.COM

JAN 6 JOSH NELSON BOPS DOWNTOWN. INFO AT WWW.BLUEWHALEMUSIC.COM

JAN 6 BOB McCHESNEY BLOWS DOWNTOWN. INFO AT WWW.SATURDAYNIGHTJAZZDTLA.COM

JAN 11 NUTTY SWINGS THE HITS IN BEL AIR. INFO AT WWW.VIBRATOGRILLJAZZ.COM

JAN 11-14 ROY HARGROVE BLOWS INTO HOLLYWOOD. INFO AT WWW.CATALINAJAZZCLUB.COM

JAN 12 & 13 STEVE TYRELL CROONS IN THE VALLEY. INFO AT WWW.CANYONCLUB.NET

JAN 12 & 13 JEFF LORBER TRIO STUFFS THE POTATO. INFO AT WWW.THEBAKEDPOTATO.COM

JAN 12 MARK WINKLER AND CHERYL BENTYNE COO IN THE VALLEY. INFO AT WWW.VITELLOSJAZZ.COM

JAN 12 & 13 KENNY DAVERSA HITS DOWNTOWN. INFO AT WWW.BLUEWHALEMUSIC.COM

JAN 13 MARYNNE REALL TRIBUTES LADY DAY. INFO AT WWW.SATURDAYNIGHTJAZZDTLA.COM

JAN 18 JANE MONHEIT & LUCY WOODWARD GO BIG BAND IN THE VALLEY. INFO AT WWW.VITELLOSJAZZ.COM

JAN 19 JUAN DE MARCOS & AFRO CUBAN ALL STARS HIT CSUN. INFO AT WWW.VALLEYPERFORMINGARTSCENTER.ORG

JAN 19 & 20 MARK DE CLIVE-LOWE CELEBRATES PHAROAH SANDERS. INFO AT WWW.BLUEWHALEMUSIC.COM

JAN 19-23 LEE RITENOUR & DAVE GRUSIN DUET IN HOLLYWOOD. INFO AT WWW.CATALINAJAZZCLUB.COM

JAN 20 DIANE SCHUUR TEAMS WITH ERNIE WATTS. INFO AT WWW.JAZZBAKERY.ORG

JAN 20 KIM RICHMOND & KIMBERLEY FORD DELIVER TRIBUTES TO HANCOCK AND JONI. INFO AT WWW.SATURDAYNIGHTJAZZDTLA.COM

JAN 26-28 STEVE SMITH’S VITAL INFORMATION HITS LA. INFO AT WWW.CATALINAJAZZCLUB.COM

JAN 26 SCOTT HENDERSON JAMS THE POTATO. INFO AT WWW.THEBAKEDPOTATO.COM

JAN 26 ALAN PARSONS HIT CHUMASH. INFO AT WWW.CHUMASHCASINO.COM

JAN 27 & 28 MICHAEL LANDAU STRATS THE POTATO. INFO AT WWW.THEBAKEDPOTATO.COM

JAN 27 HERBIE HANCOCK HITS DISNEY HALL. INFO AT WWW.LAPHIL.COM

JAN 27 CHRIS HILLMAN COMES TO THOUSAND OAKS. INFO AT WWW.CHRISHILLMAN.COM

JAN 27 GRETA MATASSA & BRUCE FORMANSWING DOWNTOWN. INFO AT WWW.SATURDAYNIGHTJAZZDTLA.COM

JAN 28 THE TEMPTATIONS HIT THE VALLEY. INFO AT WWW.CANYONCLUB.NET

JAN 29 GRETCHEN PARLATO HITS LITTLE TOKYO. INFO AT WWW.BLUEWHALEMUSIC.COM

JAN 30 DANNY JANKLOW DEBUTS HIS ALBUM IN BEL AIR. INFO AT WWW.VIBRATOGRILLJAZZ.COM

JAN 31 KATIE THIROUX DEBUTS HER LATEST DISC DOWNTOWN. INFO AT WWW.BLUEWHALEMUSIC.COM

FEB 1 JONNY LANG BLUESES UP THE VALLEY. INFO AT WWW.CANYONCLUB.NET

FEB 1-5 ROCK CANDY SWEETENS UP THE POTATO. INFO AT WWW.THEBAKEDPOTATO.COM

FEB 3 PAULINHO GARCIA BRINGS BRAZIL DOWNTOWN. INFO AT WWW.SATURDAYNIGHTJAZZDTLA.COM

FEB 16 THE ISLEY BROTHERS HIT CHUMASH. INFO AT WWW.CHUMASHCASINO.COM

Feb 24. ON THE WATERFRONT WITH ORCHESTRA HITS CSUN. INFO AT WWW.VALLEYPERFORMINGARTSCENTER.ORG

MAR 23 BONNIE RAITT HITS SANTA YNEZ. INFO AT WWW.CHUMASHCASINO.COM